Сын и дочь Ирины Цывиной разругались из-за наследства актрисы

Наследники не могут поделить три квартиры, дом и участок.

Дочь и сын актрисы Ирины Цывиной, которая ушла из жизни чуть меньше года назад, не могут поделить наследство звезды. Это три квартиры, дом и участок. Сейчас этой историей занимаются адвокаты.

По словам юриста Юлии Вербицкой, сын Евгений и дочь Зинаида имеют право распоряжаться ½ доли от каждого объекта в наследстве. Проблема в том, что сын с таким поворотом дел не согласен. Делить все поровну с сестрой он не намерен.

При этом Вербицкая отметила, что по закону Евгений, который был все время рядом с матерью, имеет право на большую часть. Но доказывать что-либо ему придется в судебном порядке.

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Дочь Цывиной Зинаида, которая находится на учебе в Америке, от своей доли отказываться не намерена. В ближайшее время она должна прибыть в Россию, чтобы обсудить все спорные моменты с братом.

Проблема еще и в том, что одна из квартир у Цывиной взята в ипотеку. То есть будущий наследник будет обязан выплачивать все долги. Сейчас, по словам Вербицкой, уже есть задолженность из-за процентов, сообщает «СтарХит».