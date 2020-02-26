«Это вызвало скандал»: Любимов объяснил смелость Захарова, предложившего похоронить Ленина

Ксения Собчак на своем YouTube-канале выпустила документальный фильм о Владе Листьеве. В нем журналисты, которые стояли у истоков программы «Взгляд», вспомнили основные вехи ее истории.

Шоу появилось в 1987 году и просуществовало до 2001 года, в то время оно считалось практически революционным.

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Александр Любимов рассказал, что передача выходила исключительно в прямом эфире. И, поскольку страна у нас большая, это приходилось делать дважды в день, днем и вечером: для европейской части России и дальневосточной.

Часто днем гости программы разогревались с разговором, замалчивая некоторые моменты, а вот вечером они обсуждали животрепещущие вопросы, не стесняясь в выражениях. Примерно так произошло и с режиссером Марком Захаровым, который одним из первых предложил предать тело Ленина земле.

«Все должно быть спонтанно! Это было очень важно. И днем гости обычно не говорили все, что хотели сказать. Так случилось, когда Марк Анатольевич Захаров сказал, что надо захоронить Ленина. Программа вышла в 1989 году в апреле, как раз на годовщину Ленина. Днем, когда мы вещали на Дальний Восток, естественно, он был тихий, как мышь. А вот на европейскую часть – там уже совсем другой разговор был. Там как раз он это сказал, и это вызвало дикий скандал. Это был один из критических моментов в нашей истории», — рассказал журналист.

Через несколько дней в газете «Правда» появилась обличительная статья по поводу дерзкого для того времени заявления Захарова.