«Коктейль сексуальности»: Ургант посмеялся над Лещенко, решившего спеть с Maruv

Ранее мэтр российской эстрады высказался, что уже два года присматривается к артистке.

Иван Ургант на своем вечернем шоу шутливо прокомментировал новость о том, что Лев Лещенко решил спеть с Maruv. По словам музыканта, он два года присматривается к молодой звезде, отмечая ее красоту, стиль, необычность и талант. Мэтр российской эстрады готов составить с артисткой дуэт, если та того пожелает.

«Это о чем говорит? Это говорит о том, что у Льва Валерьяновича началась весна раньше, чем у всей планеты. Если появится дуэт, это будет взрывоопасный коктейль сексуальности, красоты, раскрепощенности, похоти и… Maruv», — сказал ведущий «Вечернего Урганта» на Первом канале.

По словам Ивана, в этом случае исполнятся мечты обоих артистов: певица выступит на концерте по случаю Дня полиции, Лещенко – на фестивале современной музыки в Амстердаме.

Ургант заявил, что из музыкантов мог бы получиться неплохой дуэт «Левчик и Марувчик». И даже показал фото их предполагаемой репетиции.