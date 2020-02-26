«Стираю, убираю, готовлю»: Тодоренко не отказывается от домашних дел

Супруга музыканта Влада Топалова находить время и на карьеру, и на семью.

В недавнем интервью Регина Тодоренко призналась, что несмотря на плотный съемочный график и частые разъезды, она не пренебрегает ведением домашнего хозяйства.

Супруга музыканта Влада Топалова не видит ничего предосудительного в том, чтобы посветить свободное от работы время накопившимся домашним делам. Так, ведущая шоу «Пятница с Региной» не понаслышке знает, что такое готовка, стирка и уборка.

К слову, как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супурга музыкального продюсера Константина Меладзе — экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева призналась, что дома не подходит к плите. Певица не готовит для семьи. Время от времени блюдами грузинской кухни возлюбленную балует Меладзе. Сама артистка не проявляет интереса к кулинарии.

Говоря о ведении быта, Тодоренко подметила, что бывают дни, когда ей просто не с кем оставить годовалого сына Майкла. Если няня крохи заболела или попросила себе отгул, Регине приходится брать сынишку с собой на съемки или интервью. Такой форс-мажор нисколько не смущает Тодоренко. И даже наоборот, как говорит сама телеведущая, у нее появляется лишнее время для того, чтобы побыть рядом с Майклом.

Примерно два-три раза в неделю, по словам возлюбленной Влада Топалова, она становится полноценной мамой, с полным набором обязанностей. И это несмотря на плотный съемочный график и участие в различных светских мероприятиях.

«Стираю, убираю, готовлю. Когда с нами няня, я больше выполняю образовательную функцию — развиваю сына, обучаю», — приводит 7days.ru слова Регины Тодоренко.

Телеведущая призналась, что отправляясь в путешествия или на каникулы, она берет с собой в поездки годовалого сына. Кроме того, с трех месяцев Майкл ходит на плавание. Отлучаясь на работу, Регина старается оставлять малыша с бабушкой или няней не больше, чем на шесть часов.