Валерию завалили просьбами о помощи после инициативы создать движение «Сильные женщины»

Как отметил ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, звонки певице поступают в большом объеме каждый день.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что на его жену, певицу Валерию, обрушился шквал звонков после того, как она выступила с инициативой создать политическое движение «Сильные женщины».

«Звонят каждый день. Валерии в личку пишут, разные люди обращаются за помощью, за поддержкой». Иосиф Пригожин

Как считает продюсер, многие женщины сегодня действительно нуждаются в помощи. Прежде всего это касается каких-то правовых моментов. Особенно нужна поддержка пожилым людям, которых очень легко обмануть.

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Первый съезд движения «Сильные женщины» пройдет уже летом 2020 года. Скорее всего, это произойдет в июне. Также Пригожин отметил, что в движение «Сильные женщины» войдут известные спортсменки, а также звезды шоу-бизнеса.

По его признанию, эти люди уже своим творчеством завоевали народную любовь большой группы поклонников, поэтому им не составит большого труда довести свои мысли и идеи до граждан страны, сообщает РИА Новости.