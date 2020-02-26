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«Я — кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе»: Водонаева высказалась о политических амбициях

Популярная модель заверила, что не собирается вступать в партии.

«Я — кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе»: Водонаева высказалась о политических амбициях
Водонаева не собирается идти в политику/http://globallookpress.com/

Телеведущая и модель Алена Водонаева, которая в последнее время сделала сразу несколько скандальных заявлений, в Instagram сообщила, что не собирается вступать ни в одну политическую партию. Она отметила, что на прошлой неделе впервые побывала в Госдуме. Кроме того, звезда привела фразу из мультфильма.

«Я — кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе. После второго развода я решила повременить со штампами и обязательствами».

Алена Водонаева

По словам Алены Водонаевой, ей нравится быть независимой. Она не хочет состоять в каком-либо сообществе. В ближайшее время девушка собирается развивать свой YouTube-канал. Там она будет анализировать социальные проблемы женщин.

Напомним, что Водонаева буквально взорвала общественность своим заявлением о том, что бедным россиянам не стоит рожать детей. Причем тех, у кого нет денег, она называла быдлом, что вызвало широкий общественный резонанс. Личность бывшей звезды проекта «Дом-2» стали активно обсуждать на ток-шоу.

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