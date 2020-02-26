Тодоренко о карьере: «Времена, когда работаешь на кого-то, для меня прошли»

Вместе с Владом Топаловым ведущая шоу «Пятница с Региной» воспитывает сына Михаила. Примечательно, что домашние называют кроху Майклом. Еще в первых числах декабря наследнику Регины Тодоренко и ее мужа-музыканта исполнился год. По словам знаменитости, ей удается совмещать работу с отдыхом. Таким образом телеведущая находит время и на съемочный процесс, и на семью.

Разумеется, с появлением сына ориентиры Регины немного сменили свою направленность. Так, Тодоренко утверждает, что самый главный проект для нее на сегодняшний день — это семья. Наряду с этим возлюбленная музыканта продолжает активно заниматься и своим авторским YouTube-шоу «Пятница с Региной», и программой «Регина+1».

По словам супруги Топалова, ее часто спрашивают о том, не хочется ли ей делегировать часть обязанностей продюсеру. На этот вопрос телеведущая отвечает отрицательно.

«Нет, времена, когда работаешь на кого-то, для меня прошли», — приводит 7days.ru слова Регины Тодоренко.

Знаменитость уточнила, что ей хочется самой контролировать все процессы, связанные со съемками проектов. При этом теледива подметила, что раньше, когда она пела, у нее был продюсер. И это было очень комфортно.

Так, к примеру, возлюбленная Топалова доверяла более сведущему человеку все моменты, касающиеся поиска песен, музыкантов, выбора концертных площадок и залов. Однако со временем Тодоренко захотелось создать что-то свое. Именно тогда она занялась авторским шоу «Пятница с Региной».