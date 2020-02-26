«Виноваты природа и стечение обстоятельств»: Цымбалюк-Романовская высказалась о расставании с мужем

Как отметила пианистка, она ничего плохого Армену Джигарханяна не сделала.

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что она до сих пор сожалеет, что их счастье с актером Арменом Джигарханяном закончилось. Напомним, что в браке они были меньше двух лет. Девушка младше звезды на 43 года.

Сейчас на бывшую жену Джигарханяна заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Актер считает, что экс-супруга не вернула ему половину стоимости их общей квартиры. Кроме того, она, по его словам, снимала деньги тайком с его счетов.

«Я сожалею лишь о том, что наше счастье закончилось. Виноваты природа и стечение обстоятельств. Я, кроме добра, ничего не сделала для него. Мне лично просить прощения не за что». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как считает пианистка, адвокаты Джигарханяна уже два года снимают деньги с его банковских карточек у него за спиной. Сама она призналась, что деньги с карточки артиста также снимала, но только на семейные нужды. Все происходило в присутствии некогда любимого мужа, сообщает «Комсомольская правда».