«Я очень положительно к ней отношусь»: Цымбалюк-Романовская восхищена женой Петросяна

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что она очень уважает нынешнюю супругу сатирика Евгения Петросяна, тридцатилетнюю Татьяну Брухунову.

«Татьяна, я считаю, человек очень воспитанный, талантливый, тактичный. И, так же как я, достойна находиться рядом с уважаемым человеком. Я очень положительно к ней отношусь». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила пианистка, у нее не вызывает раздражение, что Брухунова демонстрирует свою одежду в Instagram. Как известно, супруга юмориста — большая модница. Как отметила Цымбалюк-Романовская, Брухунова ничего никому не навязывает. При этом является большим профессионалом.

Как считает пианистка, Татьяна Брухунова – порядочный человек, который прекрасно выполняет свою работу в театре супруга. Если человек показывает личные вещи на страничке, то это, как думает экс-жена Джигарханяна, вовсе не повод для публичных осуждений и тем более травли.

Кроме того, Цымбалюк-Романовская отметила, что у нее и самой сейчас есть небольшой проект со стилистами. Поклонники, как она заверила, следят, как она и Брухунова одеваются, сообщает «Комсомольская правда».