Надежда Бабкина разрыдалась в студии у Леры Кудрявцевой и открыла страшную тайну

Певица Надежда Бабкина в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ не смогла сдержать слез во время общения с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Она рассказала об одном из самых трагических моментов в своей жизни.

Исполнительница отметила, что в ее судьбе был самый настоящий кошмар. Именно сейчас пришло время поделиться с общественностью подробностями той истории.

Во время беседы со звездой Лера Кудрявцева сказала, что ей даже сложно представить чувства и переживания Надежды Бабкиной, когда она прочитает вопрос. При этом сама исполнительница сказала, что «никто и никогда в жизни об этом не знал».

«Надо с этим покончить. Я просто каменная. Как будто окаменела. Не знаю, что меня еще ждет, смогу ли я выдержать или нет». Надежда Бабкина

Все подробности, что же случилось ранее в жизни популярной певицы, станут известны уже 29 февраля, когда программа выйдет в эфир. Отметим, что в студии программы уже многие звездные люди делали свои откровенные признания.

Добавим, что с 2003 года Бабкина живет с певцом Евгением Гором. На момент знакомства ей было 53 года. Исполнитель на 30 моложе своей гражданской супруги, сообщает «Комсомольская правда».