«Если они пропивали деньги — это их беда»: Светличная раскритиковала певиц, жалующихся на пенсии

Актриса Светлана Светличная в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro раскритиковала эстрадных певиц, которые жалуются на свои мизерные пенсии. По ее словам, им надо было раньше думать о том, как обеспечить свою безбедную старость.

«Я не понимаю, почему жалуются некоторые эстрадные певицы на свою пенсию. Они пели под фонограмму всю жизнь и при этом получали большие гонорары. Если они пропивали деньги – это их беда. Пусть сегодня не возмущаются, что у них пенсия меньше, чем у народных артистов». Светлана Светличная

Как отметила заслуженная артистка, она вообще не любительница считать чужие деньги.

«Единственное, что очень не люблю – это когда люди воруют. Воровство и ложь — не потерплю. Я такой была с детства. А уже тем более в свои почти 80 лет это просто не выдерживаю, когда слышу о подобных фактах. Помните была такая Васильева? А таких как она у нас и мужчин, и женщин очень много. Этих людей я ненавижу», — заявила Светлана Светличная.

больше по теме Светлана Светличная не собирается отмечать свое восьмидесятилетие Отметим, что 15 мая 2020 года у известной артистки юбилей.

Ранее актриса отмечала, что в этом году не собирается праздновать свою юбилей. Напомним, что 15 мая 2020 года ей исполнится 80 лет.