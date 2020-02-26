Светлана Светличная не собирается отмечать свое восьмидесятилетие

Актриса Светлана Светличная в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что не собирается отмечать свой юбилей. Напомним, что 15 мая нынешнего года заслуженной артистке исполнится 80 лет.

«Отмечать юбилей в этом году я не буду. Просто не хочу и все. У меня два телефона, и они буквально разрываются целыми днями. Всех интересует этот вопрос. Я уже устала всем на него отвечать». Светлана Светличная

Ранее 79-летняя звезда картины «Бриллиантовая рука» говорила, что подорвала свое здоровье из-за длительных разъездов. Она очень много ездила по стране с творческими встречами.

Как говорила Светлана Светличная, легче ей вздохнулось только после того, как ей стали доплачивать 30 тысяч рублей как заслуженной артистке. Такое распоряжение несколько лет назад издал столичный градоначальник Сергей Собянин. По словам Светличной, она, пожалуй, единственная заслуженная артистка в этой стране, которая полностью довольна своей пенсией.