«Ровная стена»: Безрукова замуровала вход в квартиру умершего сына

Актриса Ирина Безрукова пять лет назад похоронила единственного сына Андрея Ливанова. Парню, рожденному в браке с актером Игорем Ливановым, на момент гибели исполнилось всего 25 лет.

Молодого человека нашли в ванной комнате с разбитой головой. Долгое время по поводу его кончины ходило много слухов. Позже выяснилось, что Андрей просто оступился и получил смертельное ранение, упав на плитку.

А буквально через несколько месяцев Ирину покинул любимый муж Сергей Безруков, ради которого она когда-то оставила отца Андрея Игоря Ливанова. Актриса до сих пор живет в своей квартире в престижном районе Москвы одна, а соседнюю – ту самую, сына – долго оставляла как есть.

Однако корреспонденты КП выяснили, что сейчас звезда решилась на преобразования. Она объединила две квартиры в одну, а вход в жилище погибшего сына замуровала, повесив на это место картину с водопадом.