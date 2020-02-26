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«Ровная стена»: Безрукова замуровала вход в квартиру умершего сына

Теперь на месте двери висит картина.

«Ровная стена»: Безрукова замуровала вход в квартиру умершего сына
Ирина Безрукова. Фото: Global look press.

Актриса Ирина Безрукова пять лет назад похоронила единственного сына Андрея Ливанова. Парню, рожденному в браке с актером Игорем Ливановым, на момент гибели исполнилось всего 25 лет.

Молодого человека нашли в ванной комнате с разбитой головой. Долгое время по поводу его кончины ходило много слухов. Позже выяснилось, что Андрей просто оступился и получил смертельное ранение, упав на плитку.

А буквально через несколько месяцев Ирину покинул любимый муж Сергей Безруков, ради которого она когда-то оставила отца Андрея Игоря Ливанова. Актриса до сих пор живет в своей квартире в престижном районе Москвы одна, а соседнюю – ту самую, сына – долго оставляла как есть.

Однако корреспонденты КП выяснили, что сейчас звезда решилась на преобразования. Она объединила две квартиры в одну, а вход в жилище погибшего сына замуровала, повесив на это место картину с водопадом.

«Теперь в жилье сына из предбанника не попасть: там, где была дверь — все замуровали, ровная стена», — рассказала изданию консьержка дома.

Место, где была дверь в квартиру сына Безруковой. Фото
Место, где была дверь в квартиру сына Безруковой. Кадр из видео: КП / Надежда Румер

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