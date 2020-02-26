«Переврали мои слова»: Ханга заявила, что не возмущена пенсией в 23 тысячи рублей

Телеведущая Елена Ханга в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что она вовсе не возмущена своей пенсией в 23 тысячи рублей. Ранее СМИ писали, что якобы она в шоке от такого пособия, получаемого от государства, которое ей ни на что не хватает.

Свою пенсию звезда раскрыла в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. Именно после этого многие звезды шоу-бизнеса и артисты стали рассказывать о своих пособиях.

«Я не была возмущена своей пенсией. Переврали мои слова. Лера Кудрявцева меня спросила: «Какая у тебя пенсия?» Я ей ответила. Вот все мне сейчас пишут, что вы возмущены. Да не возмущена я. Она меня спросила, я ей ответила. С чего вы решили, что я возмущена?» Елена Ханга

Как отметила ведущая, она не хочет обсуждать чужие пенсии.