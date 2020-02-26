Леонид Якубович предложил сделать пенсионный вопрос национальным проектом

Телеведущий Леонид Якубович в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro предложил сделать вопрос о пенсиях национальным проектом. Таким образом он отреагировал на высокие пособия по старости некоторых чиновников.

Недавно стало известно, что бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получает пенсию по старости 30 тысяч рублей. К ней прилагается надбавка в 79,7 тысячи за звание «народного губернатора». Плюсом он получает 190 тысяч рублей за звание почетного гражданина области. Экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт получает 397 тысяч рублей. Высоки пенсии и еще у ряда чиновников.

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«Сумма пенсий рассчитывается от суммы зарплаты. Так было всегда. Я же не знаю, какие у них были зарплаты. И почему некоторые наши чиновники, если получают пенсии, то продолжают работать?» Леонид Якубович

Как отметил ведущий программы «Поле чудес», ему тема пенсий не очень интересна, потому что, как он думает, добиться все равно ничего нельзя. «Пенсия должна стать нацпроектом. У моей мамы, которая проработала 40 лет зарплата была 110 рублей, а пенсия 60 рублей. У деда и бабушки была примерная ситуация. То есть у них пенсия была больше половины заработка», — заметил Леонид Якубович.