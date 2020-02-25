Алексей Ягудин признался, что до сих пор пользуется кнопочным телефоном

По словам фигуриста, над ним порой смеются коллеги, но он на них не обижается.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признался, что до сих пор пользуется кнопочным телефоном. При этом он комфортно себя чувствует.

«Я всегда считал, что телефон нужен только для звонков. Для более углубленной работы у меня есть айпад. Надо мной, конечно, смеются порой коллеги. Я всем отвечаю: «Зато не жалко его потерять». Батарейка держится полгода. Там две сим-карты, фонарик. Есть, как связаться с людьми. Я могу набирать текст». Алексей Ягудин

Как отметил Ягудин, он вообще не большой любитель соцсетей. К примеру, лайки ставить он не любит. А вот его старшая дочь уже есть в соцсетях. «В аэропорту недавно сидели с Машей Петровой. Разговаривали о детях. Рассказал, что Лиза что-то рассматривала в Instagram и ее заблокировали. Скажу, что гаджеты не имеют влияние на моих детей. Дочь может забыть телефон в машине и даже о нем не вспоминать несколько дней», — заявил Алексей Ягудин.

Также фигурист рассказал, что не стал выбрасывать бильярдный стол во время ремонта в своем доме. «Сказал Тане, что буду играть. Конечно, не играл. Зато теперь у Мишель есть сцена, на которой она может танцевать под классическую музыку», — сказал олимпийский чемпион.