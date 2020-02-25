Бывшая ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за экс-возлюбленного Алены Водонаевой

Катя Жужа прославилась благодаря проекту «Дом-2». Она была его ведущей несколько месяцев, а потом поссорилась с коллегой Ксенией Бородиной. Однако истинной причиной ухода из шоу девушка называла своего нового возлюбленного. Тогда она была увлечена бизнесменом Олегом Винником. Они собирались пожениться, но до свадьбы дело так и не дошло. А в прошлом году стало известно, что брюнетка встречается с 25-летним гонщиком серии GP2 и экс-бойфрендом Алены Водонаевой — Артемом Маркеловым.

Ранее влюбленные сочетались браком в Лас-Вегасе. Церемония прошла тайно в кругу близких. А 25 февраля они решили пожениться уже в России, чтобы брак был официально зафиксирован в документах. Еще накануне Катя начала готовится к радостному событию. Она переночевала у подруги дома. Девушка устроила небольшой девичник. А утром после сборов невеста отправилась в ЗАГС Барвихи.

Для такого случая Жужа облачилась в белоснежный костюм, а жених в классический смокинг. Они похвастались колечками, когда уже ехали на банкет. Поклонники сразу принялись поздравлять бывшую ведущую телестройки с важным шагом в жизни.

Отметим, что у возлюбленного Кати есть вилла в Испании, где они часто отдыхают. Отец жениха — бизнесмен и совладелец группы компаний «1520», крупнейшего подрядчика госкомпании «РЖД». К слову, Маркелов был одним из те, кто встречался с Аленой Водонаевой. Но похоже, что новая избранница, которая старше него на шесть лет, по-настоящему покорила его сердце.