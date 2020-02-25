Сын Джигарханяна вмешался в разборки за наследство «Иванушки» Олега Яковлева

Степан считает, что эту историю нельзя было выносить на суд публики.

Сын актера Армена Джигарханяна Степан не прошел мимо ситуации с наследством покойного «Иванушки» Олега Яковлева. Как известно, музыкант ушел из жизни несколько лет назад и сейчас идет ожесточенная битва за наследство между его гражданской супругой Александрой Куцевол и университетским другом певца актером Романом Радовым.

Отметим, что в юности Степан Джигарханян дружил с Олегом Яковлевым. Как он заметил, ему искренне жаль, что подробности дележки имущества стали достоянием общественности и сегодня это обсуждает вся страна.

«Безмерно жаль, что меркантильные и сугубо материальные интересы ныне правят балом, не делая зазорным выносить на публику такие подробности». Степан Джигарханян

Отметим, что Александра Куцевол проиграла в суде в битве за наследство. Ей не удалось доказать, что Яковлев был в невменяемом состоянии, когда завещал все своему другу актеру Роману Радову и своей племяннице Татьяне. Куцевол даже приносила документ. Она утверждала, что заключила с Яковлевым брачный союз в Сербии. Позже стало известно, что она подделала документы. Впрочем, из кваритры исполнителя она пока съезжать не намерена. По слухам, они перевезла в апартаменты своих родителей, сообщает «Комсомольская правда».