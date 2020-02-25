Шнурова предложили сделать почетным жителем Красноярска после стихов о смоге

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время общения с журналистами выступил с инициативой присвоить лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову звание почетного жителя города. Ранее музыкант написал несколько стихотворений на злобу дня.

В них он упомянул о смоге, который окутал Красноярск. Причем он обвинял именно местные власти, которые, как он считает, не предпринимают мер, чтобы исправить ситуацию.

Как отметил Александр Усс, к певцу он относится без юмора. Он поддерживает его слова о Красноярске. Как считает чиновник, его радует, когда творческие люди, такие как Шнуров, с помощью стихотворений пытаются улучшить экологическую ситуацию в регионе.

«Мы даже готовы и Сергею Шнурову, и всем остальным присвоить звание почетного жителя Красноярска с правом бесплатного проезда на трамвае». Александр Усс

Ранее экономист Наталия Зубаревич в интервью одной из радиостанций заявила, что в Красноярске плохая экологическая обстановка. Она призывала предпринять местные власти меры. Александр Усс готов присвоить почетное звание и Зубаревич, сообщает портал ngs24.ru.