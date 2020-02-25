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«Женю из дворца на скорой увозили на операционный стол!»: Рудковская высказалась о доле артистов

Продюсер певца Димы Билана заметила, что у них очень непростая и тяжелая жизнь.

«Женю из дворца на скорой увозили на операционный стол!»: Рудковская высказалась о доле артистов
Рудковская высказалась о тяжелом труде артистов/http://globallookpress.com/

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на пост своего подопечного Димы Билана в Instagram. Музыкант пожаловался на здоровье. В связи с этим был перенесен его концерт в Кирове. При этом он заметил, что выступление все-таки состоится, но позже. Для жителей Кирова он будет готов спеть 23 марта.

Дима Билан. Фото
Рудковская поддержала Билана. Фото: instagram.com/bilanofficial/

В комментариях Яна Рудковская заметила, что очень ждет концерт Димы Билана в Санкт-Петербурге. В ближайшие же дни она порекомендовала ему заняться своим здоровьем. Его, как она отметила, не купишь.

Также Рудковская вспомнила, что на недавних ледовых шоу она трудилась без выходных. В итоге набралось девяносто дней постоянной работы. Потом, как она сказала, два дня лежала без сил. Продюсер отметила, что не надо думать, что артистам и спортсменам все в этой жизни дается просто.

«Женю из дворца на скорой увозили на операционный стол! Непростой труд у вас, ребята! Надеюсь, все это понимают».

Яна Рудковская

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Дима БиланЕвгений ПлющенкоКировСанкт-ПетербургЯна Рудковская
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