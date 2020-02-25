«Красивая дата»: у звезды «Дома-2» Сэма Селезнева родился сын

Недавно у экс-звезды «Дома-2», темнокожего красавца Сэма Селезнева, родился сын Тимофей. Мальчик появился на свет 20 февраля (20.02.2020). Бывший телестроитель сообщил о появлении первенца в личном блоге.
«Красивая дата, чтобы жениться, а мы вот родились. Знакомьтесь! Селезнев Тимофей Самуэлович. Любимая @jm_rzn (Юлия Селезнева, жена Сэма. — Прим. автора), неземное тебе спасибо за наше чудо! С днем рождения, братишка Сэм!» — написал бывший участник шоу.
Коллегу по телестройке поспешил поздравить Степан Меньщиков, который опубликовал в своем аккаунте Instagram фото со старым звездным составом: Солнце и Александром Нелидовым.
Отметилась под постом о рождении мальчика и сама Солнце.
«Тимофею Самуэловичу здоровья и счастья! Я вас поздравляю, мои хорошие, от души!» — написала она.
Кстати, известно, что скоро на ТНТ запустится новый проект по типу «Дома-2», в нем примут участие старички шоу, которые стояли буквально у его основания. Многие из них вернутся в «периметр» уже вместе с женами и мужьями.