Елена Малышева отреагировала на призыв национализировать ее частные клиники

По словам телеведущей, она даже не в курсе, о чем идет речь.

Телеведущая Елена Малышева высказалась после идеи депутата и лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина национализировать ее частные клиники. Отметим, что свое заявление он сделал после того, как ведущая предложила одной из подписчиц идти в государственную больницу.

«Я вообще не понимаю, о чем идет речь, искренне. Поэтому, увы, не смогу это прокомментировать». Елена Малышева

Отметим, что Сурайкин уверен: своим заявлением телеведущая программы «Жить здорово» лишний раз доказала, что готова обслуживать только богатых людей. Как считает политик, налицо нарушение клятвы Гиппократа.

Также депутат добавил, что в своей программе звезда скрыто рекламирует принадлежащие ей клиники. Он считает, что нужно как можно скорее отстранить ее от телеэфира, сообщает портал Ura.ru.

К врачам в государственную клинику Малышева отправила подписчицу после того, как та пожаловалась, что ее мать-пенсионерка не может позволить заплатить 20 тысяч рублей за прием в клинике телеведущей. История получила широкий общественный резонанс.

больше по теме Малышева призналась, что на пенсию в 23 тысячи в ее медцентре лечиться не получится Телеведущая посоветовала обращаться за помощью в бесплатные больницы.

Напомним, Елена Малышева ведет популярную программу «Жить здорово», в которой рассказывает о здоровье в необычной форме. Часто за это звезда подвергается критике. Сама она отмечала, что обычный рассказ о проблемах со здоровьем не сможет привлечь к экранам людей. В этом деле, как она говорила, необходим креатив и выдумка.