«Каждый имеет право на счастье»: Дакота прокомментировала развод Прилучного

Накануне звезда «Мажора» Павел Прилучный объявил о своем разводе. Его жена Агата Муцениеце, с которой актер познакомился на съемках сериала «Закрытая школа», тоже сообщила поклонникам о разрыве.

Супруги заявили, что расстаются тепло и планируют остаться друзьями. При этом девушка призналась, что до сих пор любит Павла.

И, хотя слухи о частых ссорах между супругами ходят уже два года, новость потрясла многих. Поклонникам оказалось не просто смириться с мыслью о том, что после счастливых восьми лет и появления на свет двоих детей (мальчика и девочки), можно взять и развестись.

Рита Дакота, расставшаяся с мужем Владом Соколовским, тоже не смогла пройти мимо этого известия. В личном блоге она прокомментировала событие.

«Я считаю, что каждый в этом мире имеет право на счастье. Если есть место, где они оба будут более счастливы, чем в этом браке – я очень желаю им этого. Люблю обоих. Планирую увидеться с Агатой, как только буду ей нужна. Она была рядом со мной в период моего развода и очень поддержала меня тогда. Я тоже готова быть в ее распоряжении так долго, сколько понадобится», — написала она.

Кстати, сама Рита когда-то поступила так же, как и Прилучный с Муцениеце – сообщила публике о разрыве с Соколовским в Instagram. Она считает, что это избавляет от лишних домыслов и разговоров. Кроме того, звезда не скрывает, что нуждалась в словах поддержки от близких и поклонников.

После развода певица полтора года не связывала себя романтическими отношениями. И сейчас об этом не жалеет ни капли. Встретив своего нынешнего бойфренда Федора Белогая, она поняла, что поступала правильно.

«Нельзя найти мужчину, понимаете. Вселенная лучше знает», — сказала она.

Напомним, ранее мы писали о любопытном признании Дакоты. Оказывается ее бывший муж и нынешний бойфренд уже давно знакомы и прекрасно ладят друг с другом.