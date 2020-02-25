«Наташа, до свидания. Это я»: Белохвостикова вспомнила последнюю встречу с Высоцким

Актриса Наталия Белохвостикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила свою работу в фильме «Маленькие трагедии». В картине, которая снималась в 1979 году, она играла вместе с актером и бардом Владимиром Высоцким. Эта лента стала последней ролью легендарной личности, который ушел из жизни в 1980 году.
«Володя даже не успел посмотреть эту картину. Когда мы снимали фильм, то казалось, что все только в его жизни начинается. Но потом все так внезапно оборвалось. Это действительно очень страшно».
По словам Наталии Белохвостиковой, во время съемок она сильно заболела. Владимир Высоцкий, чтобы ее поддержать написал стихи специально для нее.
«Последняя встреча с ним у нас состоялась на озвучивании фильма «Маленькие трагедии». Я помню, как на листе бумаги он написал: «Наташа, до свидания. Это я». После этого мы уже больше с ним не виделись. Он уехал на гастроли», — заметила Наталия Белохвостикова.