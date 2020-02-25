«Наташа, до свидания. Это я»: Белохвостикова вспомнила последнюю встречу с Высоцким

Легендарный бард так и не успел увидеть картину «Маленькие трагедии», где сыграл одну из ролей.

Актриса Наталия Белохвостикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила свою работу в фильме «Маленькие трагедии». В картине, которая снималась в 1979 году, она играла вместе с актером и бардом Владимиром Высоцким. Эта лента стала последней ролью легендарной личности, который ушел из жизни в 1980 году.

«Володя даже не успел посмотреть эту картину. Когда мы снимали фильм, то казалось, что все только в его жизни начинается. Но потом все так внезапно оборвалось. Это действительно очень страшно».

Наталия Белохвостикова

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По словам Наталии Белохвостиковой, во время съемок она сильно заболела. Владимир Высоцкий, чтобы ее поддержать написал стихи специально для нее.

«Последняя встреча с ним у нас состоялась на озвучивании фильма «Маленькие трагедии». Я помню, как на листе бумаги он написал: «Наташа, до свидания. Это я». После этого мы уже больше с ним не виделись. Он уехал на гастроли», — заметила Наталия Белохвостикова.