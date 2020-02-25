«Храни вас Бог!»: Чулпан Хаматова насторожила публику лысой головой

В Сети появился кадр с абсолютно лысой актрисой Чулпан Хаматовой: снимком поделилась Елизавета Боярская. Часть поклонников не на шутку заволновалась, переживая о причинах потери волос любимицы публики.

«Боже! Надеюсь, Чулпан здорова! Храни вас Бог! Коснулась онкология, и знаю, как блестит голова после химии», «Что тут с вами?», «Почему Чулпан побритая?», «Почему лысая?», «Это Чулпан?!», «Чулпан не узнать, только по глазам …» — написали фолловеры под фото.

Как оказалось, повода для паники нет: после длительного перерыва Государственный театр Наций возобновил знаменитый спектакль «Иванов» по пьесе Антона Чехова. И внешний вид Хаматовой – всего лишь образ, который актриса принимает, исполняя тяжелобольную жену главного героя. Его, к слову, играет Евгений Миронов, худрук театра.