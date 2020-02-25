Белохвостикова призналась, что Алену Делону было стыдно перед ней на съемках «Тегерана-43»

Актриса во время одной из сцен сильно упала.

Актриса Наталия Белохвостикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как снимался легендарный фильм «Тегеран-43», где она сыграла одну из главных ролей – мадам Мари Луни. Ее партнером по съемочной площадке был французский актер Ален Делон.

«Я в те годы была очень худенькой. Ален Делон такой крепкий человек, красавец. В момент одной из сцен, где пришлось падать, он сказал режиссерам, что ему нужны наколенники, чтобы не получить травм. Он был буквально весь зашит. А я снималась в обычном пальто и на каблуках. Ален Делон подошел ко мне и спросил: «И как ты собираешься играть?» Я поняла, что ему стыдно за просьбу о наколенниках». Наталия Белохвостикова

При этом на съемках звезда действительно получила травму. Как она призналась, тот склон, на котором пришлось падать, она запомнила на всю жизнь.

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«Но все равно — это мелочи. Осталось самое главное – память о прекрасном фильме. Мы тогда делали все одно дело. Были командой единомышленников. Получился прекрасный фильм, который взял огромное количество наград на международных кинофестивалях», — заявила Наталия Белохвостикова.