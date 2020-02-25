Юрий Антонов завел аккаунт в Instagram и заполнил его котиками

Народный артист Юрий Антонов поддался влиянию моды и все-таки завел аккаунт в Instagram. Накануне своего 75-летия (19 февраля) певец поделился с журналистами, что коллеги давно уговаривали его это сделать, и он даже начал задумываться о своем появлении в Сети всерьез.

И вот в честь Дня защитника Отечества Антонов все-таки сделал подарок поклонникам, сфотографировавшись в каске.

Пока аккаунт музыканта мало раскручен и набрал на момент публикации около 8 тысяч подписчиков. Сам Антонов подписался на 36 микроблогов.

Судя по постам артиста, он очень любит животных: есть здесь и фото павлина, и гуся, и собачки. Но больше всего Юрию Михайловичу по душе котики, причем самых разных пород и видов – от обычных полосатых «двортерьеров» до настоящих тигров.