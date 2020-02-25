Белохвостикова перевела сына в другую школу после его падения со второго этажа

Кирилл Наумов не так давно получил серьезные травмы после происшествия.

Актриса Наталия Белохвостикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» поделилась подробностями происшествия, которое случилось не так давно с ее приемным шестнадцатилетним сыном Кириллом. Подросток выпал со второго этажа. Несколько недель он провел в больнице.

«Мы стойко перенесли ту ситуацию. Хотя, конечно, было очень тяжело. Для матери это огромный стресс. Кирилл в тот злополучный день зашел к другу. Дверь захлопнулась. Он не мог выйти и пошел по козырьку. В итоге сорвался. Мне позвонили и сказали, что сын в Морозовской больнице». Наталия Белохвостикова

Первые дни, как отметила звезда картины «Тегеран-43», она была совершенно разбита и не находила себе места.

«Я вспомнила слова своего отца. Он любил повторять: «Наташа, ровно держи спинку и улыбайся». Полтора месяца мы сражались за здоровье Кирилла. Две недели он провел в больнице. Потом восстанавливался дома», — заметила актриса.

больше по теме Наталия Белохвостикова объяснила, почему в 55 лет решила взять ребенка из детдома В 2007 году в ее жизни появился трехлетний мальчик Кирилл.

По словам Белохвостиковой, после этого она приняла решение перевести сына в другую школу. Теперь у Кирилла новые друзья. Он готовится к ЕГЭ. Парень хочет связать свою жизнь с математикой, в которой неплохо разбирается.