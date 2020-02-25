Наталия Белохвостикова объяснила, почему в 55 лет решила взять ребенка из детдома

Актриса Наталия Белохвостикова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему в 55 лет решилась взять ребенка из детдома. При этом ее супругу, кинорежиссеру Владимиру Наумову, на тот момент уже было 79 лет. Сейчас их приемному сыну Кириллу 16 лет. Ребенка они взяли на воспитание в трехлетнем возрасте. Также у пары есть совместная дочь Наталья.

«Он очень смешной персонаж. В три годика разговаривал уже прекрасно, как мы с вами. Философствовал. При первой встрече он меня обескуражил. Помню, как мы приехали в детский дом. Нас повели в группу к самым маленьким. Ко мне подошел мальчик и сказал: «Тетенька, купите мне крестик». Я ему говорю: «Может, все-таки игрушки?». Но он настаивал на крестике. Говорил, что у всех есть, а у него нет. У меня тогда мороз прошел по коже. Я поняла, что просто так в этой жизни ничего не случается». Наталия Белохвостикова

Позже Наталия Белохвостикова забрала Кирилла из детдома. Как она отмечает, с появлением приемного сына мир для нее стал другим.