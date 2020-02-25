СМИ: Дмитрий Шепелев будет вести шоу на телеканале «Пятница»

Дмитрий Шепелев, покинув ряды журналистов Первого канала, решил устроиться на «Пятницу». Об этом сообщил Тelegram-канал «Медиавойны» со ссылкой на своих инсайдеров.

Телеведущий, якобы еще работая на главном телеканале страны, встречался с Николаем Картозия, генеральным директором «Пятницы». По слухам, Шепелева на прежней работе не устраивало несколько моментов, включая наличие успешных конкурентов вроде Урганта, Познера, Собчак и Гордона, а также уровень зарплаты (говорят как про 3 миллиона рублей, так и про 5 миллионов рублей в месяц).

Но конечной точкой для подачи заявления об уходе послужила якобы одна нервная ситуация, когда Дмитрий хотел уйти пораньше с работы по важным для него причинам, а его не отпустили. Сам же Шепелев сообщил в своем блоге, что никаких конфликтов у него с работодателем не было и ушел он полюбовно.

Свое новое рабочее место на «Пятнице» Дмитрий комментировать отказался, но и не опроверг этот факт. После вопроса корреспондента Teleprogramma.pro он выдержал длительную паузу, а потом все-таки ответил:

«Я не даю никаких комментариев! Хорошего дня!»

Николай Картозия пообщался с журналистом Teleprogramma.pro примерно в том же духе – отрицать факт не стал, от комментария отказался.

«Я проснулся только что после перелета! Я вас очень, конечно, люблю… Я понимаю… Позвоните в пресс-службу», — сказал руководитель «Пятницы» и положил трубку.

К сожалению, получить оперативный ответ от пресс-службы телеканала не представляется возможным, поскольку вопросы к ним нас попросили оформить в виде письменного запроса. Ответ «Пятницы» мы обязательно опубликуем позже.

Кстати, накануне Дмитрий Шепелев поделился в личном блоге своими планами на будущее. Первое, что он хочет сейчас сделать – это уехать с сыном в горы, Платон очень соскучился по сноуборду.

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