Автор хитов Лободы раскрыл, сколько звезда платит ему за песни

Одна композиция может стоить больше одного миллиона рублей.

Композитор Артем Иванов сотрудничает с такими звездами, как Лолита, «НеАнгелы» и T-Killah. Но, пожалуй, больше других прославилась с его песнями Светлана Лобода, исполнив треки «Парень», Superstar, «Пуля-дура».

Композитор признался, что с Лободой практически все заказы делаются перманентно «в огне», в режиме повышенной срочности.

По словам Иванова, каких-то стандартных ценников на песни не существует, но обычно их стоимость начинается от 200 тысяч рублей и заканчивается 2 миллионами. Итоговый чек напрямую зависит от задач, которые ставит перед ним заказчик: сложности аранжировки и вероятности попадания в топы.

Иногда композитор, продавая песню, оставляет за собой часть прав на песню, хотя раньше реализовывал композиции единоразово. Большинство авторов песен именно так и делает, сообщил Рeopletalk.