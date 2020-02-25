«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

Автор хитов Лободы раскрыл, сколько звезда платит ему за песни

Одна композиция может стоить больше одного миллиона рублей.

Автор хитов Лободы раскрыл, сколько звезда платит ему за песни
Светлана Лобода, скриншот шоу "Осторожно, Собчак!"

Композитор Артем Иванов сотрудничает с такими звездами, как Лолита, «НеАнгелы» и T-Killah. Но, пожалуй, больше других прославилась с его песнями Светлана Лобода, исполнив треки «Парень», Superstar, «Пуля-дура».

Композитор признался, что с Лободой практически все заказы делаются перманентно «в огне», в режиме повышенной срочности.

По словам Иванова, каких-то стандартных ценников на песни не существует, но обычно их стоимость начинается от 200 тысяч рублей и заканчивается 2 миллионами. Итоговый чек напрямую зависит от задач, которые ставит перед ним заказчик: сложности аранжировки и вероятности попадания в топы.

Иногда композитор, продавая песню, оставляет за собой часть прав на песню, хотя раньше реализовывал композиции единоразово. Большинство авторов песен именно так и делает, сообщил Рeopletalk.

Тэги

Артем ИвановЛободаЛобода последние новостиСветлана Лобода
Loading...