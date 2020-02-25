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«Чувствуется порода»: Высоцкой посоветовали отдать 16-летнего Петю в балет 

Телеведущая поделилась свежим снимком в Instagram, показав сына-подростка от Андрея Кончаловского.

«Чувствуется порода»: Высоцкой посоветовали отдать 16-летнего Петю в балет 
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

В личном микроблоге 46-летняя Юлия Высоцкая крайне редко делится снимками своих наследников. Чаще всего актриса публикует отчетные фото из путешествий, кадры со съемок кулинарных программ, селфи с мужем и закулисные снимки с репетиций.

Однако после празднования Дня защитника Отечества возлюбленная Андрея Кончаловского решила порадовать верных почитателей фото сына-подростка, показав 16-летнего Петю.

Напомним, что у супругов также есть общая дочь Мария. Еще семь лет назад девочка попал в крупное ДТП во Франции. На момент аварии наследница телеведущей находилась на пассажирском сиденье, в то время как ее отец был за рулем. Маша получила серьезные травмы и до сих пор проходит реабилитацию.

Близкий друг режиссера, композитор Эдуард Артемьев, утверждал, что все произошедшее отразилось на взаимоотношениях Юлии и Андрея Сергеевича, якобы они отдалились друг от друга. На деле телеведущая все чаще показывает совместные снимки с мужем, игнорируя слухи о кризисе в семье.

Сын телеведущей Юлии высоцкой - Петр Кончаловский
Юлия Высоцкая показала свежее фото повзрослевшего сына Пети. Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial

Примечательно, что одна из подписчиц Высоцкой под ником @marina.timoshkinakzn посоветовала телеведущей подумать о будущей карьере сына.

«Ваш Петр создан для балета», — обратилась к актрисе ее поклонница.

«Порода чувствуется в юноше», — добавила почитательница Юлии под ником @irina_spiridonova.

«Мама кулинар, а сынок такой худющий! Не кормите съемочную группу, ребенка объедают», — отреагировал на фото Пети Кончаловский пользователь @livefood_lifegood.

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