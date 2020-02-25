«Чувствуется порода»: Высоцкой посоветовали отдать 16-летнего Петю в балет 

В личном микроблоге 46-летняя Юлия Высоцкая крайне редко делится снимками своих наследников. Чаще всего актриса публикует отчетные фото из путешествий, кадры со съемок кулинарных программ, селфи с мужем и закулисные снимки с репетиций.
Однако после празднования Дня защитника Отечества возлюбленная Андрея Кончаловского решила порадовать верных почитателей фото сына-подростка, показав 16-летнего Петю.
Напомним, что у супругов также есть общая дочь Мария. Еще семь лет назад девочка попал в крупное ДТП во Франции. На момент аварии наследница телеведущей находилась на пассажирском сиденье, в то время как ее отец был за рулем. Маша получила серьезные травмы и до сих пор проходит реабилитацию.
Близкий друг режиссера, композитор Эдуард Артемьев, утверждал, что все произошедшее отразилось на взаимоотношениях Юлии и Андрея Сергеевича, якобы они отдалились друг от друга. На деле телеведущая все чаще показывает совместные снимки с мужем, игнорируя слухи о кризисе в семье.
Примечательно, что одна из подписчиц Высоцкой под ником @marina.timoshkinakzn посоветовала телеведущей подумать о будущей карьере сына.
«Ваш Петр создан для балета», — обратилась к актрисе ее поклонница.
«Порода чувствуется в юноше», — добавила почитательница Юлии под ником @irina_spiridonova.
«Мама кулинар, а сынок такой худющий! Не кормите съемочную группу, ребенка объедают», — отреагировал на фото Пети Кончаловский пользователь @livefood_lifegood.