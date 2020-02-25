«Чувствуется порода»: Высоцкой посоветовали отдать 16-летнего Петю в балет 

В личном микроблоге 46-летняя Юлия Высоцкая крайне редко делится снимками своих наследников. Чаще всего актриса публикует отчетные фото из путешествий, кадры со съемок кулинарных программ, селфи с мужем и закулисные снимки с репетиций.

Однако после празднования Дня защитника Отечества возлюбленная Андрея Кончаловского решила порадовать верных почитателей фото сына-подростка, показав 16-летнего Петю.

Напомним, что у супругов также есть общая дочь Мария. Еще семь лет назад девочка попал в крупное ДТП во Франции. На момент аварии наследница телеведущей находилась на пассажирском сиденье, в то время как ее отец был за рулем. Маша получила серьезные травмы и до сих пор проходит реабилитацию.

Близкий друг режиссера, композитор Эдуард Артемьев, утверждал, что все произошедшее отразилось на взаимоотношениях Юлии и Андрея Сергеевича, якобы они отдалились друг от друга. На деле телеведущая все чаще показывает совместные снимки с мужем, игнорируя слухи о кризисе в семье.

Примечательно, что одна из подписчиц Высоцкой под ником @marina.timoshkinakzn посоветовала телеведущей подумать о будущей карьере сына.