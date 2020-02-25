«В Сереже подкупало многое»: первая любовь Бодрова-младшего вспомнила их роман

По словам Ирины Васениной, к семейной жизни в те годы актер не был готов.

Первая любовь актера Сергея Бодрова-младшего, который пропал вместе со всей своей съемочной группой при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье, Ирина Васенина вспомнила, как развивался их роман.

Как отметила девушка, они познакомились, когда вместе учились на историческом факультете МГУ. На почве науки у них вспыхнули чувства друг к другу. Однако через какое-то время Ирина уехала в Америку, где занялась написанием диссертации. Бодров же уезжал в Италию. Когда позже они уже встретились, то поняли, что друг другу не подходят. Чувства угасли.

«В Сереже подкупало многое. Он был невероятно обаятелен, эрудирован, с большим уважением относился к женщинам». Ирина Васенина

Как отметила Васенина, когда они встречались, то еще были слишком молоды для создания семья. По ее мнению, в те годы актер еще не был готов к семейной жизни.

Позже Васенина вышла замуж и родила троих детей. У нее два сына и дочка. Девушка добилась больших успехов в сфере маркетинга. Что касается Сергея Бодрова-младшего, то у него, как известно, двое детей от Светланы Михайловой. В браке они были пять лет, пока актер не пропал без вести в Кармадонском ущелье, сообщает портал eg.ru.