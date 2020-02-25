Юрий Лоза заверил, что Maruv не сможет добиться успеха в России

По словам исполнителя, причина кроется в том, что она поет песни на английском языке.

Певец Юрий Лоза заявил, что украинская исполнительница Maruv не сможет добиться успеха в России. Напомним, недавно звезда поздравила всех мужчин с Днем защитника Отечества. В ее адрес было много критики со стороны соотечественников. Исполнительнице даже стали советовать уехать жить в Россию.

Как считает Лоза, песни, исполненные на английском языке, не способны согреть душу российского зрителя. В качестве примера он вспомнил победителя «Евровидения-2009» Диму Билана. Как отметил исполнитель, музыкант пел песню на конкурсе на английском языке, но делал это специально, чтобы за него проголосовали «ирландские домохозяйки». В России на английском языке, как заверил Лоза, на концертах Билан песни не поет.

«Поэтому какая-то девушка, ну пускай поет. Пускай едет в европейское турне и там поет, радует своим творчеством». Юрий Лоза

Как добавил Юрий Лоза, в Греции местный исполнитель никогда не добьется успеха, если в его репертуаре нет национальных песен. Как он считает, с иностранными песнями в этой европейской стране не прославиться, сообщает «Говорит Москва».