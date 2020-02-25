Пелин Карахан вместе с мужем-бизнесменом отправилась на горнолыжный курорт

35-летняя Пелин Карахан проводит февральские каникулы в компании своей второй половинки. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» забронировала путевки на горнолыжный курорт, выбрав вместо лазурных берегов, песочных пляжей и отдыха у моря заснеженные трассы.

Даже находясь в отпуске, знаменитость не забывает радовать верных почитателей свежими отчетными снимками своей поездки. Так, на личной страничке в соцсети Пелин опубликовала совместное селфи с мужем -бизнесменом. Вместе с Бедри Гюнтаем турецкая актриса воспитывает двоих сыновей. Первенец пары Али Демир появился на свет в декабре 2014 года. Старшему наследнику супругов исполнилось пять лет. В семье также подрастает Джан Эюп, в марте малыш отпразднует свое трехлетие.

Заранее готовясь к поездке на горнолыжный курорт, Пелин предусмотрительно взяла с собой теплые вещи. Так, Карахан обновила зимний гардероб необходимой экипировкой: утепленной глянцевой курткой алого оттенка с сине-белым принтом, солнцезащитными очками, непромокаемыми перчатками, шапкой, полуботинками и утепленными дутыми брюками по фигуре.

При этом, публикуя отчетные снимки, актриса из сериала «Великолепный век» пока не показала наследников от Бедри Гюнтая, оставив поклонников в неведении относительно того, взяла ли она с собой в поездку отпрысков или же Пелин решила устроить для мужа уединенные романтические каникулы. После съемок в «Великолепном веке» Карахан стала реже появляться на ТВ. Супруга предпринимателя сконцентрировалась на воспитании сыновей. Несмотря на это, время от времени Пелин появляется на публике, участвуя в различных мероприятиях.

Напомним, в сериале «Великолепный век» Пелин Карахан снималась вместе с Мерьем Узерли, Халитом Эргенчем, Нур Феттахоглу, Бураком Озчивитом и другими актерами.