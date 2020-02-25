«Она любила печенье и фильм «Уцелевшая»: вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью

Жена легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта Ванесса на церемонии прощания со своим мужем и дочкой Джанной произнесла очень трогательные слова в адрес ребенка. Запись появилась в Твиттере НБА. Напомним, что самые близкие для нее люди погибли в результате крушения вертолета 26 января.

«Gigi would have easily become the best player in the WNBA.» Vanessa Bryant remembers her daughter, Gianna. pic.twitter.com/9tv3w8wL6a — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

По словам Ванессы, которая не могла сдержать слез во время траурной церемонии, ее дочь была очень доброй и умной девочкой. Она любила целовать мать. Каждый день ребенок желал матери доброго утра и спокойной ночи.

Кроме того, по словам Ванессы, ее дочь любила плавать, подпевала любимым песням.

«Она любила печенье и фильм «Уцелевшая», — сказала Ванесса Брайант.

Вдова Коби Брайанта заметила, что ее дочь могла бы стать в будущем одним из лучших игроков женской НБА. Она, несмотря на юный возраст, уже давала советы сверстницам.

Напомним, смерть Коби Брайанта потрясла баскетбольный мир около месяца назад. Многие звезды отказывались верить, что легендарный баскетболист и его дочь ушли из жизни. На своих страничках в соцсетях они публиковали снимки легенды, который выиграл за свою карьеру пять перстней чемпиона НБА. Брайант считался одним из лучших баскетболистов в истории лиги.