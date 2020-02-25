Актриса Александра Яковлева поделилась снимком со своим крестником

Звезда картины «Экипаж» Александра Яковлева, которая ранее призналась, что борется с онкологическим заболеванием, в Instagram разместила серию снимков со своим крестником, а также мамой ребенка.

Она рассказала, что Екатерина, мать ее крестника Гриши, впервые пришла к ней в 2009 году. Тогда Яковлева отбирала поездные бригады перед запуском «Сапсана». За эти годы женщины очень сдружились. При этом четыре года назад Александра Яковлева стала крестной матерью для Гриши. Екатерина же стала работать железнодорожником.

Как отметила Александра Яковлева, 23 февраля в ее жизни выдался очень радостным днем. Она провела его со своим крестником, будущим защитником отечества.

«Мечтаю, чтобы крестник стал порядочным, добрым человеком. Праздник удался».

Александра Яковлева

Отметим, что Александра Яковлева впервые рассказала о том, что борется с раком, на программе телеведущего Андрея Малахова. Он ее поддержал в непростой момент. Позже звезда отмечала, что не собирается просить ни у кого денег на свое лечение. При этом все желающие могли посетить спектакль с ее участием. Деньги от продажи билетов как раз и пошли на лечение актрисы.