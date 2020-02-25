Стали известны пенсии Амана Тулеева и других бывших глав регионов

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получает пенсию по старости 30 тысяч рублей. К ней прилагается надбавка в 79,7 тысячи за звание «народного губернатора». Также Тулеев получает хорошую надбавку за звание почетного гражданина области. За это ему каждый месяц положено 190 тысяч рублей.

Отметим, что многие главы регионов, еще находясь у власти, позаботились о пенсиях для себя. Поэтому не стоит удивляться, что сегодня они получают в районе двухсот тысяч рублей в месяц, что, конечно, намного выше средних пенсий по стране.

Хорошо зарабатывают и некоторые другие бывшие главы регионов. К примеру, экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт получает 397 тысяч рублей. Бывший глава Ростовской области Владимир Чуб радуется губернаторской надбавке в 200 тысяч рублей. Бывший глава Самарской области Николай Меркушкин получает 23 тысячи рублей пенсии и надбавку в 129 тысяч.

Есть у бывших глав регионов и еще определенные «послабления». Им, к примеру, положена охрана, автомобиль. Кроме того, лечение они проходят за государственный счет, сообщает «Свободная пресса».

Отметим, что ранее многие звезды шоу-бизнеса и популярные артисты рассказывали о своих пенсиях. Многие из них получают вполне приличные деньги. Однако этого удалось достичь за счет прибавки в 30 тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина. Она положена всем артистам, которые имеют звание народного и заслуженного артиста. Правда, они должны быть обязательно прописаны в столице. Те, кто живет в регионах, о таких деньгах мечтать не могут.

Кстати, некоторые звезды получают небольшую пенсию. К примеру, телеведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова каждый месяц становится богаче всего на 14 тысяч рублей. При этом трагедии она не видит. Звезда ранее говорила, что о пенсиях надо думать уже после первой зарплаты. А вот телеведущая Елена Ханга недовольна пенсией в 23 тысячи рублей. Как она отмечала, на такие деньги она не может себе позволить дорогие наряды. В то же время звезды признаются, что все они работают, поэтому им в общем-то грех жаловаться на свои заработки. Некоторые вообще ни разу не получали пенсию.