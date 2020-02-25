Расторгуев нелестно высказался об украинцах и призвал Maruv «валить в Россию»

Певец Николай Расторгуев заявил, что на Украине «живут дебилы». Как он считает, в этой стране уже не первый год процветает идиотизм. Также он посоветовал одной из самых популярных исполнительниц Украины Maruv «валить в Россию».

«Пусть она приезжает в Россию и занимается музыкой. У нее же наверняка здесь есть поклонники». Николай Расторгуев

Ранее певица поздравила всех украинских мужчин с 23 февраля – Днем защитника Отечества. В ответ многие подвергли ее нещадной критике. Исполнительнице сказали, что мужской день на Украине с 2014 года отмечается 14 октября.

Эти гневные выпады в свой адрес Maruv без внимания не оставила. Звезда сказала, что ее дед и отец проходили службу в советской армии, поэтому она не видит никакой трагедии в своем поздравлении. Впрочем, она добавила, что и 14 октября не забудет поздравить мужчин-соотечественников с праздником, сообщает телеграм-канал «Подъем».