«Отвезу сына в горы»: Шепелев рассказал, чем займется после увольнения

Дмитрий Шепелев недавно покинул шоу «На самом деле», удивив тем самым многих. Ведь, по слухам, ведущий зарабатывал там более чем достойно – около 3 млн рублей в месяц. Инсайдеры поговаривают, что даже при самых идеальных условиях теперь он может надеяться не более чем на 1 млн рублей.

По версии Дмитрия, которую он озвучил в своем блоге, он и его работодатель разошлись полюбовно, без каких-либо видимых скандалов. Однако, как заявил один из его коллег, определенные разногласия все-таки имелись. Говорят, что ведущего как-то не отпустили с работы, когда тот спешил домой. И, дескать, он «психанул», уволился. Но, подчеркнем, это не подтвержденная официальными заявлениями информация.

Сейчас у поклонников Шепелева, естественно, назрел вопрос о том, куда будет двигаться известный журналист дальше. Бывший гражданский супруг Фриске решил ответить на него в Instagram.