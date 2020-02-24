58-летний Джаник Файзиев женился на Светлане Ивановой

Актриса до сих пор не комментирует отношения с именитым режиссером.

Партнерша Данилы Козловского по фильму «Легенда №17» — 34-летняя Светлана Иванова связала себя узами брака с именитым режиссером Джаником Файзиевым. Как пишет «Комсомольская правда», узаконить отношения новоиспеченным молодоженам удалось только спустя восемь лет их тайного романа. Знаменитость до сих пор избегает всех вопросов, касающихся ее личной жизни и, в частности взаимоотношений с Файзиевым.

Иванова охотно рассказывает о дочерях: семилетней Полине и младшей наследнице Мире, кроха появилась на свет в 2018 году, утверждая, что девочки очень привязаны к отцу. По словам Светланы, рождение детей нисколько не помешало ее актерской карьере. Она все также снимается в кино и играет в театральных постановках.

По информации kp.ru, роман Файзиева и Ивановой вспыхнул на съемках ленты «Август. Восьмого» еще в 2011 году. А уже спустя год, Светлана родила своего первенца. Примечательно, что у режиссера были серьезные отношения с актрисой из фильма «Турецкий гамбит» Ольгой Красько, которая подарила Джанику дочь Олесю. Однако экранная партнерша Егора Бероева не стала разрушать семью Файзиева. На тот момент он был женат на Лине Эспли. С законной женой Джаник развелся не так давно. По некоторой информации, с 2015 года он живет с Ивановой. Влюбленные сыграли свадьбу еще в прошлом году, отказавшись от пышного торжества. Об этом изданию рассказали коллеги артистки.