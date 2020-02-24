«Уверенно смотри в будущее»: Лепс поздравил дочь Еву с совершеннолетием

Девушка, как и ее звездный отец проявляет интерес к музыке и творчеству.

23 февраля Григорий Лепс отпраздновал сразу два праздника: День защитника Отечества и день рождения дочери Евы. Наследнице артиста исполнилось восемнадцать лет. Звездный отец лично поздравил девушку с совершеннолетием, опубликовав в Instagram одно из свежих портретных снимков дочки. В комментариях к снимку Лепс обратился к имениннице, попросив ее весело и уверенно смотреть в будущее, которое, как надеется Григорий принесет его наследнице новые творческие взлеты, успехи, волну энтузиазма и небывалые приключения.

«С днем рождения, дочка!! Весело и уверенно смотри в будущее», — отметил певец.

К слову, сама Ева не скрывает, что очень привязана к отцу. Девушка не просто гордится родителем, она также проявляет интерес к музыке, вокалу и творчеству. На личной страничке микроблога наследница Григория заверила поклонников в том, что своего папу она считает самым лучшим и самым любимым.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще в июне 2018 года Ева вместе со своим девичьим коллективом Cosmos Girls выпустила пилотный клип. Лепс полностью поддерживал начинание дочери, искренне полагая, что у его наследнице большое будущее.

По случаю дня рождения Ева устроила вечеринку в одном из московских клубов, пригласив на праздник самых близких подруг. Именинница заранее зарезервировала столик в заведении с импровизированным танцполом.