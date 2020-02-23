«С моим защитником»: Плющенко позировал с сыном в домашней обстановке

Евгений Плющенко по случаю празднования Дня защитника Отечества на личной страничке микроблога поделился свежим снимком с семилетним сыном. Перед объективом фотокамеры олимпийский чемпион вместе с Сашей позировали в домашней обстановке, расположившись на ковре. Фигурист показал наследника в дизайнерских детских тапочках с мордочками собачек и повседневном костюме, состоящем из лимонной кофты и брюк с лампасами.

«С моим защитником!», — отметил Плющенко.

Ранее в одном из интервью спортсмен признался, что хотел бы еще раз испытать радость отцовства. К слову, избранница фигуриста 45-летняя Яна Рудковская готова исполнить заветную мечту мужа. Бизнесвумен призналась, что ради того, чтобы завести еще одного малыша, она согласна обратиться к услугам суррогатной матери.

«В мужской праздник мои защитники занимаются английским сегодня! Я в шоке… Никаких книжек и зубрежек. Саша улыбается, папа счастлив! Легче общаться на шоу за границей теперь», — уточнила Яна.

По словам Евгения, он хотел бы, чтобы в их доме появилась и маленькая дочка. У музыкального продюсера есть старшие отпрыски от бизнесмена Виктора Батурина: пасынок Андрей и сын Николай. После окончания школы мальчики поступили в МГИМО.

Говоря о воспитании младшего сына, Яна заверила, что она не позволяет себе проявлять слабость в отношении Саши. Рудковская может пожалеть мальчика и погладить его по голове только, когда он спит. Возлюбленная фигуриста уверена, что иначе им вряд ли удастся воспитать будущего чемпиона, сильного характером и стойкого спортсмена.