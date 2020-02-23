На фото с бывшей тещей: Пресняков-младший нашел совместный кадр с Пугачевой

51-летний Владимир Пресняков на личной страничке в Instagram по случаю празднования Дня защитника Отечества опубликовал архивный снимок с Аллой Пугачевой. В семейном альбоме музыкант нашел совместное фото с бывшей тещей. Перед объективом фотокамеры певец предстал в бескозырке и тельняшке. В кадр также попала и Пугачева.

Напомним, что в браке с Кристиной Орбакайте у музыканта родился первенец — сына Никита. Несмотря на то, что бывшим супругам не удалось сохранить союз даже ради общего ребенка, Владимир всегда принимал активное участие в жизни наследника, проявляя интерес к тому, что касается его сына. В отношениях Преснякова с выпускницей «Фабрики звезд» Натальей Подольской на свет появился Артемий, в июне мальчику исполнится пять лет.

В одном из интервью мама певца 73-летняя Елена Преснякова призналась, что всегда с симпатией относилась к избранницам сына, воспринимая их как дочерей. Так, бывшая свекровь Кристины Орбакайте заверила, что Владимир тяжело переживал разлад в семье. Однако спасти союз с дочерью Примадонны ему так и не удалось.

Экс-супруга музыканта после расставания с Пресняковым жила с предпринимателем Русланом Байсаровым. Певица подарила избраннику сына Дени. В свои 21 год юноша получил диплом престижного учебного заведения в Лондоне. В третьем браке с бизнесменом Михаилом Земцовым знаменитость родила дочку Клаву, девочке семь лет.