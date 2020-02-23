60-летний Николаев на редком архивном фото показал себя в молодости и без усов

Муж Юлии Проскуряковой на личной страничке в Instagram в честь празднования Дня защитника Отечества опубликовал коллаж из двух снимков. Так, на первом черно-белом фото Игорь Николаев был запечатлен еще в юности. А на втором кадре — музыкант показал себя нынешнего. Примечательно, что на редком архивном снимке народный артист России предстал в военной форме и без усов.

«Найдите десять отличий. Ну хорошо, одиннадцать!! С 23 февраля! Ура!» — отметил композитор, обратившись к верным почитателям.

К слову, одним из первых на фото музыканта отреагировал муж Анжелики Варум — певец Леонид Агутин. Музыкант давно дружит с семьей Николаева. Так, еще на вечеринке в Майами по случаю дня рождения мужа Проскуряковой — 51-летний Агутин произнес тост в честь именинника, пожелаю композитору крепкого здоровья и благополучия.

«Вижу пять причин, вернее, отличий — форма, прическа, очки, усы и море хитов!» — не без юмора уточнила супруг Варум.

Напомним, что вместе с Проскуряковой композитор воспитывает четырехлетнюю дочку Веронику. От предыдущих отношений у Игоря Николаева есть старшая наследница — 41-летняя Юлия. Дочка музыканта с легкостью нашла общий язык с мачехой. Кроме того, что маленькая Никуша, так малышку называют домашние, очень привязана к своей сестре.