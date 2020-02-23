«Не сдержался, видимо, психанул»: коллега Шепелева рассказал о его уходе с Первого канала

По одной из версий, ведущий решил уйти из-за задержек на съемках.

Несколько дней назад стала известна неожиданная и ошеломляющая новость — телеведущий Дмитрий Шепелев покидает Первый канал, на котором проработал десять лет. Сам 37-летний мужчина назвал этот ход «взвешенным решением» и успокоил поклонников словами о том, что в произошедшем нет никакой драмы.

Тем не менее, коллега ведущего обрисовал более четкие причины его ухода.

«Дима в один из дней спешил домой, ему нужно было к определенному времени. Но его не отпустили, так как график съемок часто смещается – ждут пока соберутся все герои, эксперты. Тогда он не сдержался, видимо, психанул, сказал, что уйдет, уволится», — цитирует анонимного информатора «Комсомольская правда».

Якобы после этого конфликта канал и дал Шепелеву свободу, попросив отработать положенные законом две недели. Если верить этому источнику, то вырисовывается следующая картина: примерный отец Дмитрий стремиться все больше времени уделять своему сыну Платону, и когда работа стала мешать его родительским обязанностям, он отказался от нее в пользу семьи.

Похоже, что мужчина заранее готовился к такому развитию событий, так как увеличил свою активность в Интернете, стал вести YouTube-шоу «Папки». Обозреватели «КП» считают, что опыт ведения передачи «На самом деле» обязательно поможет Шепелеву найти работу на другом канале, но далеко не сразу. Ведь обычно шоумены увольняются летом, чтобы новом телесезоне (осенью) присоединиться к новым проектам, а сейчас для смены канала не самый подходящий период.

Напомним, Шепелев учился на ведущего в Белорусском государственном университете, потом его пригласили в Киев, вести передачу на украинском ТВ. Но 2008 году Константин Эрнст переманил перспективного парня на Первый канал. О его судьбоносном звонке Дмитрий с восхищением рассказывал спустя десятилетие.