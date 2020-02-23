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Павел и Алина Буре ждут четвертого ребенка

Супруга хоккеиста перестала скрывать беременность.

Павел и Алина Буре ждут четвертого ребенка
Павел и Алина Буре вместе уже 11 лет. Фото: instagram.com/pavelbureofficial/

Супруга легендарного хоккеиста Павла Буре ждет четвертого ребенка. Ко Дню защитника Отечества 33-летняя Алина вышла в свет с мужем в черном платье, которое уже не может скрыть ее округлившиеся формы. Семейная чета еще никак не прокомментировала эту беременность, но факт уже налицо.

Алина Буре
Алина Буре уже не может скрывать своего положения. Фото: instagram.com/alinabure/

Напомним, спортсмен женился в 2009 году. В 2013-м у него родился сын Павел Буре-младший (тоже увлекся хоккеем), а в 2015-м и 2018-м, соответственно, дочери — Палина и Анастасия.

Добавим, что это уже второй брак мужчины. В 90-х он фиктивно женился на американке ради зарубежной визы. В 2016 году Буре отказался от гражданства США. Позже он заявил, что в России у него все есть и семья живет в Москве.

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