Павел и Алина Буре ждут четвертого ребенка

Супруга легендарного хоккеиста Павла Буре ждет четвертого ребенка. Ко Дню защитника Отечества 33-летняя Алина вышла в свет с мужем в черном платье, которое уже не может скрыть ее округлившиеся формы. Семейная чета еще никак не прокомментировала эту беременность, но факт уже налицо.

Напомним, спортсмен женился в 2009 году. В 2013-м у него родился сын Павел Буре-младший (тоже увлекся хоккеем), а в 2015-м и 2018-м, соответственно, дочери — Палина и Анастасия.

Добавим, что это уже второй брак мужчины. В 90-х он фиктивно женился на американке ради зарубежной визы. В 2016 году Буре отказался от гражданства США. Позже он заявил, что в России у него все есть и семья живет в Москве.