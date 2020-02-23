«Я по жизни боец и воин»: Волочкова уверена, что 23 февраля — это и ее праздник

Экс-возлюбленная предпринимателя Сулеймана Керимова поздравила всех причастных с Днем защитника Отечества. Говоря о 23 февраля, Анастасия Волочкова поделилась измышлением о том, что она имеет полное право отмечать этот праздник. По словам балерины, на протяжении всей жизни она вела себя как настоящий боец и воин. Кроме того, артистка заверила, что научилась с честью и достоинством преодолевать все препятствия, перипетии и травлю со стороны общественности, пишет «Комсомольская правда». Этому умению — держать себя на публике и бороться за собственное счастье, как считает Анастасия, могут позавидовать многие мужчины.

«Я по жизни боец и воин», — отметила Волочкова.

Напомним, что еще на праздновании дня рождения балерина уточнила, что получила предложение руки и сердца от своей второй половинки. При этом Анастасия Волочкова не торопится представлять широкой публике любимого мужчину, считая, что окружающие вполне могут позавидовать и сглазить ее счастье.

Ранее балерина говорила о том, что она никогда не стремилась узаконить отношения с мужчинами. Даже с отцом единственной дочери Ариадны — бизнесменом Игорем Вдовиным — знаменитость не спешила идти в ЗАГС, искренне полагая, что штамп в паспорте негативно скажется на союзе, лишив его романтики и добавив бытовых проблем. В последнее время наследница Волочковой сдружилась с нынешней избранницей отца — Еленой. Анастасия не препятствует дочери-подростку общаться с отцом. Кроме того, балерина отпустила Аришу, так девочку называют домашние, пожить к Вдовину и его новой семье.