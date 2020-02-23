На седьмом месяце: Кети Топурия готовится стать мамой во второй раз

33-летняя певица Кети Топурия готовится стать мамой. По поступившей информации, солистка группы «А-студио» буквально через два месяца родит второго ребенка. При этом знаменитость тщательно скрывает от поклонников свой округлившийся животик и факт самой беременности. Как пишет 7days.ru, эта информация не является тайной для близких друзей певицы.

В настоящее время Кети строит отношения с нынешним избранником Львом Деньговым, с которым девушка встречается не больше года. Артистка крайне редко говорит о своей личной жизни.

Первенца — дочку Оливию она родила от бывшего мужа бизнесмена Льва Гейхмана. В окружении Топурии говорят о том, что певица собирается выйти замуж на отца своего будущего малыша. Скорее всего, свадьба состоится в начале лета.

В одном из интервью Топурия уточнила, что в отличие от других звездных мам, она не хочет, чтобы ее ребенок с ранних лет «втягивался» в мир шоу-бизнеса. Оливию певица называет своим главных модным критиком. Малышка всегда помогает маме собраться на светское мероприятия, подобрать к вечернему платью туфли или аксессуары.

Несмотря на то, что Кети пытается всеми силами огородить дочь от шоу-бизнеса, она все-таки пошла на некоторые уступки. В частности, артистка завела для малышки личную страничку в Instagram. По словам Топурии, в какой момент ее профиль был переполнен снимками Оливии. Именно тогда она решила создать аккаунт для дочки.