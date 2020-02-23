«Остановить невозможно»: рыжий «Иванушка» признался, что после развода пристрастился к алкоголю

Недавно продюсер Игорь Матвиенко рассказал в одном из интервью о пагубной привычке Андрея Григорьева-Аполлонова. По его словам, рыжий «Иванушка» уже давно пристрастился к алкоголю.

В общении с журналистами музыкант не стал этого отрицать. Акулы пера решили уточнить, действительно ли Андрей «хулиганит».

«Конечно, хулиганю. И остановить меня невозможно», — признался солист группы «Иванушки International».

А на комментарий о том, что Матвиенко не одобряет подобного поведения и журит его за это, Григорьев-Аполлонов ответил довольно резко.

«И что дальше? И правильно делает. Я тоже его журю, когда он выпивает. Мы все друг друга поддерживаем», — процитировал звезду сайт КП.

Говорить о личной жизни музыкант фактически отказался, заявив, что только что развелся и строить какие-то новые отношения в ближайшее время не намерен. А девушку, которая пыталась приписать ему внебрачного ребенка, он назвал «невменяемой». После чего добавил, что не удивиться, если она за эти слова обратится на него в суд.

Напомним, ранее мы писали о поклоннице музыканта Лесе Сазыкиной, которая сообщила журналистам, что воспитывает от Андрея Григорьева-Аполлонова сына. Артист опроверг эту информацию, предложив «гнать аферистку в шею».